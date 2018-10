Martinszug 2018: Sankt Martin reitet wieder durch Radevormwald

Radevormwald Die Werbegemeinschaft lädt mit WfG und Stadt am 11. November zum Martinsmarkt ein. Am verkaufsoffenen Sonntag ist auch der traditionelle Umzug mit Martinsspiel.

(s-g) Der Martinsmarkt der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ – in Kooperation der WfG / Stadt Radevormwald – findet dieses Jahr am Sonntag, 11. November, in der Innenstadt statt. Am diesem Sonntag sind wieder die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Es fällt auch der Startschuss für die Ausgabe der beliebten Weihnachtslose der Einzelhändler und Gewerbetreibenden. 13 Vereine versorgen die Besucher zudem mit leckeren Speisen von süß (Waffeln, Kuchen und vieles mehr.) bis herzhaft (Grünkohl, Suppen, Würstchen, Pommes, Leberkäse etc.). Die Geschäfte stellen als „Paten“ den einzelnen Vereinen Wasser und Strom kostenlos zur Verfügung.