Martini-Gemeinde in Radevormwald : „Mangel an Pfarrern ist ein Problem“

Zwei Jahre liegt dies zurück: Florian Reinecke teilt bei seiner offiziellen Einführung das Abendmahl aus. Inzwischen ist der Geistliche zu dem Schluss gekommen, dass er Unterstützung braucht. Foto: Flora Treiber (Archiv). Foto: Flora Treiber

Radevormwald Pfarrer Florian Reinecke hatte jüngst bei der Gemeindeversammlung klar gemacht, dass er als einzelner Geistlicher die Seelsorge nicht leisten kann. Nun wird Ausschau nach einem weiteren Pfarrer gehalten. Doch das ist nicht leicht.

Pfarrer Florian Reinecke, der seit zwei Jahren in der Martini-Gemeinde in Radevormwald tätig ist, braucht Unterstützung. Er kämpft darum, dass die Gemeinde, die zu der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) gehört, in absehbarer Zeit einen zweiten Pfarrer begrüßen kann. Probleme machen dabei nicht die Finanzen der Kirche, zu der bundesweit knapp 180 Gemeinden gehören, sondern der Mangel an Nachwuchs.

Die SELK hat eine eigene, staatlich anerkannte kirchliche Hochschule, an der die künftigen Pfarrer der Gemeinde Theologie studieren und dort auch ihr Examen ablegen. Die Lutherische Theologische Hochschule in Oberursel bildet schrift- und bekenntnisgebundene lutherische Theologen in eigener Regie aus und der Nachwuchs fehlt.

Info Die Gemeinde wurde im Jahr 1852 gegründet Historie Die Martini-Gemeinde wurde im Mai 1852 gegründet. Die Kirche wurde am 17. Oktober desselben Jahres geweiht. Die Zahl der Gläubigen beträgt laut Gemeinde derzeit 929 Personen. Mehr Auskünfte unter

„Die Babyboomer-Jahrgänge gehen allmählich in den Ruhestand und diese Lücke können wir kaum schließen. Die Gemeinde in Radevormwald ist mit zirka 900 Glieder sehr groß und hat natürlich Anspruch auf eine zweite Pfarrstelle, aber es gibt keine Kapazitäten“, sagt Florian Reinecke. Er kann seinem Verständnis eines Pfarrers in Radevormwald, aufgrund der Größe der Gemeinde, nicht nachkommen. Unter dieser Bedingung hat er die Pfarrstelle in Radevormwald allerdings angetreten.

In seiner Gemeinde hat er einen Arbeitskreis aus den Gliedern gebildet, die sich mit den Strukturen der SELK auskennen und Einblick in die Gesamtstrukturen haben. „Wir stehen im Austausch mit der Kirchenleitung, die über die angespannte Situation in der Martini-Gemeinde Bescheid weiß. In den kommenden Monaten werden wir 17 Pfarrer anfragen, ob sie zu einem Wechsel zu uns bereit sind. Falls wir jemanden finden, kann die Gemeinde diesen Pfarrer berufen“, sagt Reinecke.

Dass die personellen Konstellationen und ihre Knappheit die SELK vor Herausforderungen stellen, weiß Florian Reinecke. „Der Mangel an Pfarrern ist ein großes Problem, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für die gesamte Kirche.“