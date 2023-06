Senioren- und Pflegeberatung in Radevormwald Marktbesucher nutzen die Sprechstunde auf dem Marktplatz

„Wir versuchen die Radevormwalder heute davon zu überzeugen, sich frühzeitig Gedanken zu machen und sich beispielsweise um die eigene Patientenverfügung zu kümmern“, sagte Kerstin Scheffer. Zum Einsatz kommt das Schriftstück, wenn man nicht mehr in der Lage ist, selbst Entscheidungen zu treffen, sei es nach einem Unfall oder mit fortgeschrittenem Alter. In der Patientenverfügung ist geregelt, welche medizinischen Maßnahmen durchgeführt werden sollen oder nicht, ob in schweren Krankheitsfällen künstliche Beatmung oder Wiederbelebungsversuche durchgeführt werden sollen. Für die meisten Menschen eher unangenehme Themen, die sie lieber auf die lange Bank schieben, im Notfall aber nicht die Angehörigen mit schwerwiegenden Entscheidungen belasten.