Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Manuela Melzer feiert Ordinationsjubiläum

Pfarrerin Manuela Melzer ist im kommenden Jahr seit 20 Jahren in der Lutherischen Kirchengemeinde tätig. Sie will vor allem die Angebote für Familien weiter im Blick halten und neu entwickeln. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die Pfarrerin der Lutherischen Kirchengemeinde wurde 1996 ordiniert. Seit 2002 arbeitet Manuela Melzer in Radevormwald. Sie hofft, dass der Trend von schrumpfenden Gemeinden die Mitte der Lutherischen Gemeinde stärken wird. Ein wichtiges Thema der nahen Zukunft ist für sie die weitere Digitalisierung des Gemeindealltages.

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Vor 25 Jahren wurde Manuela Melzer in Essen ordiniert und arbeitet seitdem als Pfarrerin. 2002 hat sie ihre Stelle als Pfarrerin der Lutherischen Kirchengemeinde in Radevormwald angetreten und damit eine Arbeit, die ihr immer noch Spaß macht. „Ich fühle mich in unserer Gemeinde angenommen und sehr wohl“, sagt die 55-Jährige. Studiert hat sie in Wuppertal, Münster und Bonn. Als die Stelle in Radevormwald frei wurde, hat sie sich direkt dafür interessiert in der Kleinstadt mit Anbindung an Großstädte zu arbeiten. „Die Gemeinde in Radevormwald hat eine schöne Größe. Die Stadt ist nicht winzig, aber auch keine Großstadt. Das Arbeiten ist hier sehr angenehm, familiär und vertraut.“

Als Manuela Melzer mit ihrer Familie in die Stadt auf der Höhe umgezogen ist, erwarteten sie Aufgaben, denen sie sich mit viel Tatendrang gestellt hat. Als Pfarrerin hat sie die Familienangebote der Gemeinde neu geformt. „Ich sollte in der Gemeinde neue Schwerpunkte setzen und die Angebote für Familien und Gemeindeglieder mittleren Alters ausbauen. Ich habe den Frauenkreis ins Leben gerufen, den es immer noch gibt und auch die Veranstaltungen zum Fasten gegründet. In den ersten Jahren musste ich meinen Platz zwischen den Kollegen finden, die schon deutlich länger in der Gemeinde waren, als ich“, sagt die Pfarrerin. Angebote, wie das Kinderbibelwochenende und die Krabbelgottesdienste sind ebenfalls von Manuela Melzer entwickelt worden. Das Arbeitspensum war in diesen Jahren groß. „In der Zeit als Pfarrer Buttchereyt und ich zu zweit waren habe ich die Familienkirche im Paul-Gerhardt-Haus gegründet und hatte sehr lange Tage. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass ich wieder mehr auf meinen Körper hören muss“, sagt Manuela Melzer. Seitdem hat sich die Gemeinde verändert. Dass die Gemeindeglieder weniger geworden sind, merkt die Pfarrerin. Mit ihrem Kollegen Pfarrer Philipp Müller funktioniert die Zusammenarbeit gut. „Wir sind ein gutes Team und fällen alle Entscheidungen zusammen. Auch das Presbyterium arbeitet konstruktiv. Wir alle haben die Gemeinde im Blick.“ Geprägt waren die vergangenen 19 Jahre in Radevormwald außerdem von der räumlichen Umstrukturierung der Gemeinde. Bis eine Lösung für das Grundstück des Wartburghauses gefunden war, hat es lange gedauert. Manuela Melzer ist froh, dass es jetzt endlich einen Zukunftsplan gibt und der Bebauungsplan für das Grundstück im Zentrum der Stadt geändert wurde. Das Wartburghaus steht bereits seit einigen Monaten leer. Die Evangelische Jugend und das Gemeindeamt sind in das Pfarrhaus an der Krankenhausstraße umgezogen. „Obwohl wir aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht den normalen Betrieb erreicht haben, ist abzusehen, dass der Umzug gut funktioniert hat. Das Gemeindeamt im eigenen Haus zu haben ist praktisch“, sagt Manuela Melzer, die in dem privaten Teil des Pfarrhauses wohnt.

Info Ordinationsjubiläum wird gefeiert Feiern Das Silberne Ordinationsjubiläum von Pfarrerin Manuela Melzer wird voraussichtlich im Sommer oder 2022 gefeiert – dann arbeitet sie genau 20 Jahre in Radevormwald. Das Presbyterium der Gemeinde überraschte die Pfarrerin allerdings schon vergangene Woche mit einem Blumenstrauß. Susanne Fischer aus dem Presbyterium überreichte die Blumen live während der digitalen Konferenz des Kirchenvorstandes. Durch die Corona-Pandemie mussten in der Kirchengemeinde einige Feierlichkeiten verschoben werden, die noch nachgeholt werden müssen.

Für die nächsten Jahre in Radevormwald hat sie sich vorgenommen, die Angebote für Familien weiter im Blick zu halten und neu zu entwickeln. Die Familienkirche im Paul-Gerhardt-Haus ist in den vergangenen Jahren immer weniger angenommen worden. „Wir sind dabei, neue Konzepte zu planen. Ich würde außerdem gerne meine Glaubenskurse wieder aufnehmen, die ich bereits drei Mal angeboten habe. Die Gemeinde wird weiter schrumpfen. Das ist sehr traurig, aber eine Entwicklung, der wir uns stellen müssen“, sagt Melzer.