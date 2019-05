Regenrückhaltebecken Herbeck : Manderla: „An der Wupperschleife hat es nie ein Fischsterben gegeben“

Am Abschlagwerk des Regenrückhaltebeckens in Herweg kommt es immer mal wieder zu Einleitungen von Fäkalabwasser. Foto: Jörg Krogull

Die Diskussion um die Einleitung von Fäkalwasser in die Wupperschleife am Regenrückhaltebecken in Herbeck kennt Jürgen Manderla seit Jahrzehnten. Der ehemalige Leiter des Fachbereichs Tiefbau im Radevormwalder Rathaus betreute das Bauwerk nach eigenen Angaben mehr als 30 Jahre. „Und diese Einleitungen gibt es schon seit den 1980er Jahren“, sagt er. Schon immer habe es eine wasserrechtliche Genehmigung mit Auflagen gegeben, um das stark verdünnte Schmutzwasser in die Wupper einzuleiten.