Ansichtssache: Mängelmelder muss mit Augenmaß behandelt werden

Radevormwald Alltägliche Ärgernisse können nun im Internet rasch der Stadt gemeldet werden. Das ist ein vernünftiger Service. Nur müssen die Verantwortlichen darauf achten, dass er nicht in die Hände von Möchtegern-Sheriffs gerät.

Man muss nun wahrhaftig kein Wutbürger oder passionierter Nörgler sein, um Ärger zu empfinden, wenn in der Landschaft wilder Müll liegt, wenn die vor einer Woche erst frisch gestrichene Wand gleich schon wieder mit Kritzeleien beschmiert ist und wenn das Loch im Straßenbelag dem Autofahrer das Gefühl gibt, er habe gerade den Grand Canyon überquert. Die Verwaltung in Rade hat nun einen Service eingerichtet, durch den solche alltäglichen Ärgernisse rasch gemeldet und - so wurde es versprochen - ebenso rasch aus der Welt geschafft werden sollen. Zumindest, sofern das möglich ist, denn wenn es sich beispielsweise um die Folgen langfristiger Baumaßnahmen handelt, kann auch die Stadt nicht mal eben Fakten schaffen. Der neue Service zeigt, dass die Verwaltung bürgernah sein will. Den Mitarbeitern im Rathaus ist zu wünschen, dass sie das Augenmaß behalten, um einen Missbrauch des "Mängelmelders" zu vermeiden. Denn der Nutzer muss seinen Namen nicht angeben, lediglich einen E-Mail- und einen Telefon-Kontakt. Niemand muss befürchten, dass sein Name bekannt wird. Und das könnte ein Anreiz für solche Zeitgenossen sein, die unter dem öffentlichen Radar gern ihre Mitmenschen anschwärzen. Manchen Gemütern reicht schon ein Fehler bei der Mülltrennung oder ein Busch, dessen Äste einen Zentimeter zu lang gewachsen sind (und wer das für übertrieben hält, sollte sich mit Schiedspersonen über ihre Erfahrungen unterhalten). Ein Ventil für Möchtegern-Sheriffs sollte dieser sinnvolle Service auf keinen Fall werden.

Nun ist es also endlich so weit: In der nächsten Woche wird das lang erwartete Jubiläumfest der Freiwilligen Feuerwehr beginnen. Seit 150 Jahren haben sich Mitglieder des Löschzuges I um die Sicherheit ihrer Mitbürger gekümmert - und dabei ihre eigene Sicherheit nicht geschont. Damals wäre es vermutlich niemandem in den Sinn gekommen, Rettungskräfte zu beleidigen oder gar körperlich zu attackieren, was sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Volkssport entwickelt hat.