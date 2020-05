Kirchengemeinde in Radevormwald : Präsenzgottesdienst findet erstmals wieder Sonntag statt

Der Turm der lutherischen Kirche an der Burgstraße. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Nach der Corona-Pause wird es am Wochenende wieder einen „richtigen“ Gottesdienst geben. Die erfolgreichen Livestreams sollen jedoch weitergeführt werden. Am Himmelfahrtstag öffnete die Kirche an der Burgstraße ebenfalls.

Die lutherische Kirchengemeinde ermöglicht es zu Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, 21. Mai, erstmals wieder den Gläubigen, in die Kirche an der Burgstraße zu kommen. Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller laden in die offene Kirche zu „evangelischen Gedankengängen“ ein. Gemeindeglieder können in der Zeitspanne von 10 bis 12 Uhr ihren Weg durch die Kirche zurücklegen und dabei dort verweilen, beten, der Musik lauschen, biblische Impulse zu Himmelfahrt lesen und mitnehmen, ihren Gedanken nachhängen, eine Kerze anzünden und auf den Altar stellen, ein Gebet aufschreiben und am Ende dieses Weges den Segen empfangen.

Die Besucher werden in Abständen alleine oder zu zweit nach und nach eingelassen, deshalb ist es gut, wenn nicht alle zur selben Uhrzeit da sind. Sollte der Zulauf zwischendurch mal zu groß sein, kann man sich im Vorhof der Kirche aufhalten. Auf die Einhaltung des Abstandes und der Hygienevorschriften wird von Seiten der Gemeinde geachtet.

Einen ersten Präsenzgottesdienst wird es am Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr in der Lutherischen Kirche geben. Da die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, wird um Anmeldung im Gemeindeamt gebeten (Telefon 02195 67710). Dabei werden die Namen der Teilnehmer notiert, wie es derzeit vorgeschrieben ist. „Außerdem ist so sicher, dass sich niemand umsonst auf den Weg macht, weil die vorgeschriebene Teilnehmerzahl vielleicht schon erreicht ist“, teilen die Seelsorger mit. „Wir freuen uns, diesen Gottesdienst mit den Gemeindegliedern zu feiern. Den Livestream unserer Gottesdienste werden wir aber dennoch bis auf Weiteres fortsetzen.“

(s-g)