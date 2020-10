Kirchen in Radevormwald : Lutherische Gemeinde feiert Orgeljubiläum

Kantor Martin Scheibner vor „seiner“ Orgel, die mittlerweile seit vier Jahrzehnten in der Kirche an der Burgstraße erklingt. Dieses Jubiläum wird gleich dreifach begangen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Vor 40 Jahren wurde das Instrument an der Burgstraße eingeweiht. Begangen wird dieser Anlass mit Konzerten und einem Gottesdienst. Kantor Martin Scheibner erinnert sich an die damalige Renovierung der Kirche – und wie das Denkmalamt ausmanövriert wurde.

Eine Kirchenorgel ist kein Instrument wie jedes andere. Während man bei einem Klavier oder einem Harmonium kaum ein Jubiläum feiert, ist es guter Brauch in Kirchengemeinden, das Datum zu begehen, an dem die Orgel im Gotteshaus eingeweiht wurde. Nun hat die lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Gelegenheit, ein solches Jubiläum zu feiern – die Schuke-Orgeln in der Kirche an der Burgstraße erklingt seit 40 Jahren.

Zwei Jahre länger dauert bereits der Dienst von Kantor Martin Scheibner in der lutherischen Kirchengemeinde. „Ich habe im Jahr 1978 hier angefangen, damals war die Orgel bestellt“, berichtet er. Die Firma Karl Schuke aus West-Berlin hat das Instrument dann im Jahr 1980 eingerichtet. „Es gab auch eine Firma Alexander Schuke im Osten“, weiß Scheibner. „Das war der Bruder.“ Wie man sieht: Die deutsche Teilung machte auch vor der Sakralmusik nicht halt.

Info Am 18. Oktober gibt es ein Konzert zu dritt Konzert Das zweite Konzert im Rahmen des Jubiläums ist am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr. Ruth Forsbach, ehemalige Kantorin an der Stadtkirche Remscheid, und Ben Ungermann, Kantor in Haan, der einst in Remlingrade tätig war, spielen gemeinsam mit Kantor Martin Scheibner Werke von Buxtehude bis Beethoven. Der Eintritt zu den Konzerten ist kostenlos, es wird um eine Kollekte für die Musiker gebeten.

Die Orgelbauer haben gute Arbeit geleistet. „In all den Jahren war noch keine Generalreinigung nötig“, schildert Scheibner den Zustand des Instrumentes. Auch die Stimmung ist weiterhin in Ordnung, sie „steht“, wie der Fachmann sagt. Die Schuke-Orgel stehe in der Tradition des barocken Typus, natürlich heute mit Elektronik versehen – niemand muss mehr die Orgelbälge bedienen, damit das Instrument Luft bekommt. Auf einer Empore positioniert, entspricht der Aufbau dem typischen bergischen Kirchenstil, bei dem Altar, Kanzel und Orgelprospekt übereinander angeordnet sind.

Scheibner erinnert sich an den Aufbau der Orgel in den Jahren 1979 und 1980. Damals sei zugleich eine aufwendige Kirchenrenovierung geplant gewesen. Der gelblich-braune Innenanstrich verursachte den Gläubigen zunehmend Missbehagen. „Also plante man einen neuen Innenanstrich“, erzählt der Kirchenmusiker. Der damalige Baukirch- und Malermeister Eberhard Renzmann wollte dem Gotteshaus einen schönen Anstrich verpassen. Doch dann meldete sich das Landesdenkmalamt und wollte insbesondere für den Deckenanstrich einen niederländischen Künstler beauftragen, da man der Meinung war, das Kirchengebäude brauche ein Deckengemälde. Scheibner berichtet weiter: „Der Künstler wollte darüber nachdenken und einen Schaffensschlaf von zirke zwei Jahren einlegen, so wurde uns mitgeteilt. Weder die Orgelbaufirma Schuke in Berlin noch unsere Gemeinde wollte aber so lange warten und in einer Baustelle Gottesdienste abhalten.“ Zum Glück habe Radevormwald zu dieser Zeit einen pfiffigen Amtsleiter gehabt, der dem Landesdenkmalamt mitteilte, man sei mit den Plänen einverstanden, wolle aber zur Überbrückung einen provisorischen Anstrich vornehmen – später könne man ja weitersehen.

Und so gab Eberhard Renzmann der Kirche den „provisorischen“ Anstrich. „Und sein Kollege Lorenz hat die Kapitelle und andere Schnitzereien mit Blattgold verziert“, erzählt Scheibner. „Dieser helle, freundliche Anstrich des Innenraums wird immer wieder von Besuchern der Kirche gelobt.“ Und wie sich erneut zeigte: Nichts hält länger als ein Provisorium.

Gleich dreifach wird das Jubiläum der Orgel nun gefeiert – mit zwei Konzerten und einem Orgelgottesdienst (siehe Infokasten). Im Mittelpunkt steht das Lied „Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not“. Pfarrer i.R. Dietrich Menn wird am Sonntag, 11. Oktober, um 10 Uhr den Text und den Kontext des Liedes aus der theologischen Sicht thematisieren und Kantor Martin Scheibner musikalisch durch eine neue Komposition über dieses Lied von Georg Böhm.