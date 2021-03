Luftsportclub Radevormwald : Vereine von Rechnung überrascht

RADEVORMWALD Der Luftsportclub Radevormwald hat unerwartet Post bekommen. Ein Verlag fordert eine Gebühr für den Eintrag ins Transparenzregister.

Nicht nur sein Verein wurde von dieser Rechnung überrascht, sondern in ganz Deutschland melden sich Vereine zu Wort, die angeschrieben wurden. Der Gesetzgeber hat den Bundesanzeiger Verlag mit der Führung des Registers beauftragt, weswegen dieser die Rechnungen verschickt. Seit 2017 sind Vereine in einem Transparenzregister eingetragen, das zum Beispiel Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verhindern soll. „Im Vereinsregister eingetragene Vereine wurden wohl automatisch in diesem Register erfasst, doch wir wurden darüber nicht informiert. Als der Brief kam, musste ich erstmal recherchieren, was es mit dem Register auf sich hat“, sagt Lutz Aldermann. Gemeinnützige Vereine können sich von den Gebühren, die mit dem Register zusammenhängen, befreien lassen. Diese Befreiung ist allerdings mit Aufwand und Bürokratie verbunden.