Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Literaturgottesdienst wirkt nach

Radevormwald Der Briefroman „Adressat unbekannt“ handelt auch vom „Führerkult“ – und ist damit natürlich bedrückend aktuell. Die Besucher im Paul-Gerhardt-Haus erlebten einen nachdenklich stimmenden Gottesdienst.

Rolf Haumann las die Briefe, die der jüdische Geschäftsmann Max Eisenstein aus San Francisco an seinen Freund Martin schreibt, der 1932 nach München zieht. In ersten Briefen nach seinem Umzug schildert Martin, gelesen von Pfarrer Müller, die Veränderungen in Deutschland skeptisch. Er fremdelt mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten, aber der Ton seiner Briefe ändert sich schnell. Während der Briefwechsel während des Gottesdienstes vorgelesen und musikalisch begleitet wurde, verändert sich die Stimmung zwischen den Freunden und Geschäftspartnern. Immer weniger private Informationen werden ausgetauscht, Max Eisenstein spürt die Distanzierung seines Freundes in München schnell und will die Veränderung zunächst nicht wahrhaben. Noch immer glaubt er an seinen alten guten Freund, der moralisch und seinen Liebsten gegenüber loyal war.