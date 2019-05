Buntes Treiben im Freilichtmuseum : Der Markt „Jrön und Jedön“ zieht Gartenfreunde nach Lindlar

Lindlar Mehr als 90 Aussteller präsentieren am kommenden Wochenende ihr Warenangebot zwischen Obstwiesen, Gärten und historischen Gebäuden. Die Hauptrolle beim Gartenmarkt „Jrön und Jedön“ spielen erneut die Pflanzen.

Vielfältiges Markttreiben dürfte am kommenden Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai, in der Kulisse des Freilichtmuseums Lindlar herrschen. Von 10 bis 18 Uhr wollen mehr als 90 Aussteller ihr Warenangebot zwischen Obstwiesen, Gärten und historischen Gebäuden präsentieren. Die Hauptrolle beim Gartenmarkt „Jrön und Jedön“ spielen erneut die Pflanzen, darunter Iris, Schmucklilien, Akeleien, Orchideen, viele weitere Zierpflanzen und Sommerblumen in großer Auswahl.