Kirchenmusik im Oberbergischen Kreis : Lindlarer Kantor stellt seine Komposition vor

Kantor Martin Außem aus Lindlar stellt seine Komposition auf YouTube vor. Foto: Storb

Radevormwald Martin Außem aus Lindlar ist am kommenden Sonntag über YouTube zu hören. Er stellt an der klangvollen Weyland-Orgel der katholischen Kirche in Schmitzhöhe eines seiner Orgelwerke, eine virtuose Toccata, vor.

Werbung unter Kantoren-Kollegen: Der Radevormwalder Regionalkantor Bernhard Nick weist jetzt auf eine neue Komposition seines Kollegen, Kantor Martin Außem, hin, dem die Schmitzhöher Orgel als musikalische Partnerin dient. Am kommenden Sonntag, 31. Oktober, wird ab 18 Uhr unter dem YouTube-Link https://youtu.be/7dav47m_VxU der Lindlarer Seelsorgebereichskirchenmusiker zu hören und zu sehen sein. „Seit mehr als 25 Jahren entfaltet er vielfältig Musik, darunter viele Eigenkompositionen für Chöre. Diese Chorwerke erfuhren schon viel beachtete Erstaufführungen“, erläutert Nick in einer Pressemitteilung. Nun stelle Martin Außem an der klangvollen Weyland-Orgel der katholischen Kirche in Schmitzhöhe eines seiner Orgelwerke, eine virtuose Toccata, erstmalig vor.

„Eingebettet in einen stimmungsvollen und informativen Film, den Wilfried Storb produziert hat, wird die Musik Außems, wie auch Besonderheiten der Orgel und der katholischen Kirche kurzweilig vorgestellt“, informiert Bernhard Nick in der Pressemitteilung.

