Ausflugstipp : Bauernmarkt im Freilichtmuseum Lindlar

Auch in diesem Jahr herrscht reges Markttreiben im Freilichtmuseum des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in Lindlar. Am kommenden Wochenende, 24. und 25. August, sind beim Bauernmarkt zwischen 10 und 18 Uhr über 120 Ausstellerinnen und Aussteller, die eine große Auswahl an Produkten anbieten. Neben den handgefertigten Produkten gibt es außerdem hausgemachte Spezialitäten sowie regionale Köstlichkeiten.