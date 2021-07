Freilichtmuseum in Lindlar : Als das Wirtschaftswunder „rollte“

Freilichtmuseum in Lindlar

Solche Fahrzeuge waren seit den 1950er Jahren auf vielen Straßen auch in der Region zu sehen. Im Museum in Lindlar schaut man nun auf diese Zeit zurück. Foto: LVR-Freilichtmuseum Lindlar

Lindlar Das Freilichtmuseum Lindlar des Landschaftsverbandes Rheinland zeigt aktuell die Ausstellung „Rollende Reklame“. Mit dem „Wirtschaftswunder“ setzt in der Bundesrepublik eine große Welle der Mobilität ein.

Das LVR-Freilichtmuseum Lindlar zeigt aktuell die Fotoausstellung „Rollende Reklame“ – Fahrzeugwerbung von 1950 bis 1970. Noch bis April 2022 ist in der Zehntscheune des Museums eine Auswahl von Fahrzeugaufnahmen aus dem Archiv der Firma „Neon Brüggen“ zu sehen. Die Firma wurde 1922 als „Schilder Sohl“ gegründet und stellt bis heute in Bomig bei Wiehl als Fachbetrieb für Werbeanlagen neben Schilder- und Leuchtreklamen noch immer Fahrzeugbeschriftungen her.