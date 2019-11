Aus dem Fachausschuss in Radevormwald : „life-ness“ kann Besucherzahlen weiter steigern

Aus dem Fachausschuss in Radevormwald

Radevormwald Im Ausschuss für Eigenbetriebe waren die Entwicklungen von Bädern, Stadtwerken und Wirtschaftsförderung Thema.

Im Ausschuss für Eigenbetriebe haben die Geschäftsführer der Stadtwerke Radevormwald (SWR.), der Bäder Radevormwald GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft ihre Berichte über die Geschäftsentwicklung gehalten. Thomas Behler, Geschäftsführer der Stadtwerke, sprach unter anderem das Thema Energiewende an. „Wir stehen im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr gut da“, erklärte er. Er zeigt sich überzeugt, dass die Energiewende weiter an Fahrt aufnehmen und die klassischen Geschäftsfelder verändern wird. Die SWR. haben im Jahr 2018 wieder deutlich investiert, darunter 390.000 Euro bei der Gas-, 526.000 Euro bei der Wasser- und 625.000. Euro bei der Stromversorgung.

Ein Problem für Bäder in Deutschland sei der Mangel an Fachkräften, erläuterte Eden. Weiterhin gehe der Trend von kleineren Saunaanlagen zu großen, üppig ausgestatteten Sauna-Landschaften, die sich nur sehr große Bäder leisten könnten. Die Besucherzahlen der Sauna in Rade seien leicht rückläufig, auch beim Vereinsschwimmen verzeichne man rund zehn Prozent Rückgang. Einen starken Zuwachs verzeichne weiterhin das beliebte Nessie-Kinderland.