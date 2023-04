Freizeit-Center in Radevormwald „Life-ness“ schließt Sauna und Fitness

Was hinter den geschlossenen Türen entschieden wurde, machte die Verwaltung am Mittwochmittag bei einem Pressetermin im Rathaus öffentlich. Kurz zusammengefasst: Von den vier Standbeinen des Freizeitbades „life-ness“ – Schwimmen, Sauna, Fitness und Kinderland – werden zwei komplett wegfallen. Die Sauna war bereits zum 1. September 2022 geschlossen worden, damals war noch die Rede von einer Wiedereröffnung nach dem Ende der Heizperiode. Doch dazu kommt es nicht mehr. „Die Sauna wird nicht wieder geöffnet“, kündigt Simon Woywod an, Kämmerer der Stadtverwaltung und Co-Geschäftsführer des Bäder GmbH, gemeinsam mit Florian Weiskirch, der ebenfalls an dem Pressegespräch teilnahm. Ebenfalls dauerhaft geschlossen wird der Fitnessbereich, voraussichtlich zum 31. Dezember. Erhalten bleiben dafür der Schwimmbereich und das Nessi-Kinderland.