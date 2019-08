Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald : Liederabend mit der Mundorgel am Lagerfeuer

Radevormwald Zu einem ganz besonderen Liederabend im Unperfekt-Garten lädt die reformierte Kirchengemeinde für kommenden Mittwoch ein.

Dieses kleine, handliche Heftchen ist sicher jedem schon mal in seiner Kindheit oder Jugend begegnet: die rote Mundorgel, aus der stets fleißig gesungen wurde. In der Schule, in Vereinen, in der Familie. Hier finden sich auch noch die schönen alten Volkslieder. Zu einem ganz besonderen Liederabend im Unperfekt-Garten lädt die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald für kommenden Mittwoch, 14. August, ab 19 Uhr ein. Dabei dreht sich alles um einen Mundorgel-Revival-Abend am Lagerfeuer. Der Abend beginnt mit einem gemütlichen Grillen aller Teilnehmer, ab 20 Uhr gibt es dann ganz viel Musik am Lagerfeuer – „und wir singen Lieder aus der Mundorgel“, kündigt Gisela Busch, Vorsitzende des Presbyteriums der reformierten Kirchengemeinde an.