Seniorenbeirat und Corso-Kino in Radevormwald Liebesgeschichte im Seniorenkino

Zu einem weiteren Kinonachmittag laden der Seniorenbeirat der Stadt und das Corso-Kino ein. Am kommenden Dienstag, 9. Januar, hebt sich um 15 Uhr der Vorhang für den Film „Im Herzen jung“, der am 3. August 2023 in die deutschen Kinos kam – „eine leise, dramatisch-melancholisch und wahrhaftige Liebesgeschichte“, heißt es in der Ankündigung. In der Rolle der Shauna zeige die 73-jährige Fanny Ardant wieder einmal ihre ganze facettenreiche Kunst