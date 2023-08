Vollausbau der Kohlstraße in Radevormwald Lieber abwarten, als Luxus zu finanzieren

Die dritte Variante sei mit etwa 200.000 Euro deutlich billiger – dafür würde man auch nur eine neue Fahrbahndecke aufziehen. „Dann sitzen wir aber in zehn Jahren wieder hier“, sagte Dippel – was auch mehrfach hinterfragt wurde. „Warum zehn Jahre? Die Straße ist nach 60 Jahren immer noch da – wenngleich auch in schlechtem Zustand“, sagte ein Anwohner. Tatsächlich in richtig schlechtem Zustand – wie Dippel eingangs erwähnte. „Die Kohlstraße ist eine der schlechtesten, wenn nicht die schlechteste, Straße in Radevormwald“, sagte er. Der Ausbau werde nun fällig, mit Bezugnahme auf den dort geltenden Bebauungsplan aus den 1970er Jahren. Die Straßenzustände hingegen würden im Straßenkataster erhoben. „Jetzt geht es darum, gemeinsam mit Ihnen als Anwohnern die Möglichkeiten zu eruieren, damit die Politik auch weiß, was Sie vorziehen. Denn letztlich entscheidet der Stadtrat darüber, was wie gemacht wird“, sagte Dippel.