Kunstinitiative Radevormwald : Lichtkunst erreicht die reformierte Kirche

Christoph Dahlhausen und Kurator Holger Hagedorn an dem Objekt „Stellare Verbindungen“. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Die Wanderausstellung „Und...Licht“ hat diese Woche Radevormwald erreicht. Eröffnung wird am Samstag gefeiert.

In der Bibel kommt das Wort Licht 245-mal vor und stellt zentrale Fragen. Der Dialog zwischen Theologie und Lichtkunst greift die Wanderausstellung „und...Licht“ der Evangelischen Kirche im Rheinland auf, die ihren Weg nach Wochen in Trier, Düsseldorf und Essen nach Radevormwald gefunden hat.

Die Werke von sieben international bekannten Künstlern haben sich diese Woche ihren Raum in der reformierten Kirche am Marktplatz erobert. Kurator Holger Hagedorn weiß, dass alle Kunstwerke an jedem Standort der Wanderausstellung eine andere Wirkung entfalten. „Die Ausstellung war in acht Städten zu sehen und musste auch immer individuell auf den Ort angepasst werden. Die Kunstwerke treten in Beziehung zu der Architektur der Räume und den dort herrschenden Lichtverhältnissen.“

Info Ein musikalischer Rahmen Die Wanderausstellung der Evangelischen Kirche im Rheinland „und...Licht“ wird in der reformierten Kirche in Radevormwald durch einige Veranstaltungen begleitet und in den religiösen und kulturellen Alltag integriert. Am Freitag, 6. März, findet um 19.30 Uhr das Konzert des Blechbläserensembles Con Spirito unter der Leitung von Landesposaunenwart Jörg Häusler statt. Das Konzert mit dem Titel „Der Sonne Licht und Pracht“ wird von Texten von Pfarrerin Mareike Maeggi begleitet. Unter der Überschrift „Der Sonne Licht und Pracht“ bringt das Programm verschiedenste Lichtstimmungen musikalisch und poetisch zu Gehör. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung wird am Samstagabend eröffnet und läuft bis zum 5. April.

Oft seien Ausstellungsräume für Lichtkunst dunkel. Die reformierte Kirche in Radevormwald ist ein offener, lichtdurchfluteter Raum. „Die Kunstwerke treffen hier auf Gegenlicht und wirken in diesen taghellen Räumen komplett anders“, sagt der Kurator.

Zusammen mit den Künstlern hat er sich Gedanken über den Aufbau der Ausstellung vor Ort gemacht. Bernd Freudenberg von der Kunstinitiative Radevormwald war ein wichtiger Kontakt, um die Ausstellung von der Großstadt nach Radevormwald zu holen. „Nach 25 Jahren Kunstinitiative Radevormwald haben wir einen guten Ruf in den Kreisen für moderne Kunst und Farbmalerei. Die Künstler und Kuratoren kennen den Standort und kommen gerne nach Radevormwald“, sagt Freudenberg.

Bis die Ausstellung am Samstagabend offiziell eröffnet wird, ist nicht mehr viel zu tun. Die meisten Kunstwerke sind bereits aufgebaut. Künstler Christoph Dahlhausen zeigt zum einen „Stellare Verbindungen“. Das Werk steht auf der Empore der reformierten Kirche und besteht aus Fotofiltern- und Linsen, die auf einer Aluminiumscheibe befestigt sind. Wird das Objekt von einem großen Scheinwerfer angestrahlt, wirft es farbiges Licht auf die Wände und die Kanzel.

Die erste Installation des Künstlers sieht man allerdings, wenn man den Vorhof der Kirche betritt. An der rechten Außenfassade der Kirche ist das Werk „Shine on“ entstanden, das nicht nur an „Shine on you crazy diamond“ von Pink Floyd erinnert. „Der Titel ist natürlich an die Musik meiner Jugend angelehnt, aber auch daran, dass es mehr gibt, als das Licht, das wir vordergründig sehen“, sagt der Künstler. Die Installation aus schweren Gerüststangen und leicht wirkendem blauen Licht, das draußen weg zu fliegen scheint, bildet einen starken Kontrast. Christoph Dahlhausen hofft, dass seine Installation Fragen aufwirft. „Wenn Menschen stehen bleiben und sich fragen, was das ist, haben wir etwas richtig gemacht. Fragen sind der Anfang, um sich auf Kunst einzulassen.“

Zu den Künstlern der Ausstellung gehören auch die Videokünstler Siegfried Krüger und Simone Prothmann. Von ihnen sind die bewegten Bilder „Falling light and rising shadows“. „Alles, was schwingt, ist in Harmonie mit der Welt. Unsere Installation weckt Zwischenformen der Wahrnehmung“, sagt Siegfried Krüger.

Wer die Kirche betritt, wird aber zunächst auf ein anderes Objekt stoßen. In einer Bleikiste, die mit Sand gefüllt ist und über einer Leuchtstoffröhre liegt, können Besucher Kunst anfassen und erleben. Danach folgt die Fotografie des Künstlers Konstantinos Angelos Gavrias, die ein Selbstportrait des Künstlers zeigt. Die Ausstellung zeigt außerdem weitere Kunst von Ursula Molitor und Vladimir Kuzmin. Darunter die Installation „Die Welle“, die sich mit dem Verhältnis von Licht und Bewegung beschäftigt. „Spiritus Sanctus“ von Diana Ramaekers zeigt drei auf Glas angedeutete Wasserlachen, die ganz besondere Momente während des Betrachtens ermöglichen.