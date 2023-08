Asiatisches Museum in Radevormwald Lichterfest statt Musical-Gala

Weil das Konzert als Open-Air-Veranstaltung im Garten des Museums geplant war und es am Sonntag immer wieder zu Regenschauern kam, meldete sich Sopranistin Müller-Ring am Sonntagmorgen bei Li Hardt ab. Für Hardt ein Schock, sagte sie am Abend. „Ich habe um kurz vor 11 Uhr am Sonntagmorgen die Nachricht bekommen und dann schnell über alle Kanäle die Info verbreitet.“ 150 Karten waren im Vorfeld verkauft worden, Hardt rechnete zudem mit weiteren Gästen an der Abendkasse. Hardt hatte zudem bereitete ein besonderes Menü vorbereitet: 16 Kilogramm Nackensteaks hatte sie vorbereitet, dazu jede Menge Krautsalat, selbst gebackenen Kuchen und fast 200 Brötchen. Um nicht gänzlich darauf sitzen zu bleiben, disponierte sie kurzfristig um. „Wenigstens, um den Leuten, die anreisen, etwas anbieten zu können“, sagte Hardt.