Lesung in Radevormwald-Herkingrade: Erinnerungen an das alte Bergische Land

Herkingrade Dorothee Kotthaus-Haack las aus ihrem autobiografischen Buch über eine Kindheit auf dem Lande.

Dorothee Kotthaus-Haack ist auf einem Bauernhof im Bergischen Land, genauer in Wuppertal Ronsdorf, aufgewachsen. Als ihre Mutter starb, wurde das alte Gehöft abgerissen und das Grundstück neu bebaut. Warum die Autorin ihr Buch „Kühe, Kappes und Kartoffeln“ geschrieben hat, erzählte sie in der evangelischen Gemeinde Remlingrade am Mittwoch.

Zu ihrer Lesung füllte sich das Gemeindehaus in Herkingrade. Darüber freute sich Marion Ulrich, sie hat die Lesung organisiert. „Eine vergleichbare Veranstaltung gab es in unserer Gemeinde noch nicht. Ich bin erstaunt, wie viele Menschen sich dazu entschlossen haben, den Nachmittag hier zu verbringen. Das tut der Gemeinde gut und ist auch schön für die Autorin“, sagt die Ehrenamtlerin.

Für Dorothee Kotthaus-Haack war das Schreiben ihres Buches eine Art Trauerbewältigung. Der Verlust ihres Elternhauses hat sie nach dem Tod ihrer Mutter schwer getroffen. „Es war alles ausgelöscht, was ich in meiner Kindheit und Jugend geliebt habe. Natürlich gibt es Erinnerungen, aber das Reale war nicht mehr da. Deswegen habe ich angefangen zu schreiben. Das hat mir geholfen.“

Die Rückmeldungen ihrer Familie und ihrer Freunde waren positiv. Alle haben sich über die schriftlichen Erinnerungen an den bergischen Hof gefreut und auch Gemeinden und Heimatkundler zeigten Interesse an dem Geschriebenen. Daraufhin wagte Dorothee Kotthaus-Haack mit der Unterstützung ihres Mannes den Schritt, Kontakt mit dem Bergischen Verlag aufzunehmen, der das Buch im August 2018 in seiner neuen Reihe „Mein Bergisches Land“ veröffentlichte. Jetzt, weniger als ein Jahr später, hält Dorothee Kotthaus-Haack bereits die zweite Auflage in der Hand. „Mit diesem Erfolg habe ich nicht gerechnet. Allein diesen Monat habe ich sechs Lesungen.“