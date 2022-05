Bargeldversorgung in Radevormwald : Leser kritisiert Abbau der Geldautomaten

Geld abheben: In Radevormwald für einige Kunden nicht ganz so einfach. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Radevormwald Kunden der CashGroup erhalten Bargeld am Automaten nur noch an zwei Stellen in Radevormwald: bei der Commerzbank am Markt und in der Shell-Tankstelle an der Westfalenstraße.

Mal eben schnell Geld am Automaten ziehen – nicht ganz so einfach in Radevormwald, findet jedenfalls BM-Leser Lutz Aldermann. „Wie mir vor ein paar Tagen auffiel, wurde die Anzahl der Geldautomaten in Radevormwald wieder weiter reduziert. Nachdem der Cashgroup-Geldautomat der Postbank an der Filiale am Schlossmacherplatz vor einiger Zeit ausgebaut wurde, ist nun auch der Geldautomat der Deutschen Bank im Ladenlokal Kaiserstraße 58 nicht mehr da“, berichtet er am Bürgermonitor zur Redaktion.

Im Zeitalter der Automatensprengungen könne man es natürlich nachvollziehen, dass niemand mehr einen Geldautomaten im Haus haben wolle, „aber der Kundenservice der Banken wird immer weiter heruntergefahren“, kritisiert er. Im Innenstadtbereich könnten Kunden der Cashgroup (Commerzbank, Deutsche Bank, Postbank und HypoVereinsbank sowie deren Tochterunternehmen) Bargeld jetzt nur noch bei der Commerzbank am Markt kostenlos abheben. „Wie lange noch?“, fragt sich Aldermann.

Kunden von Commerzbank, Deutscher Bank, Postbank und HypoVereinsbank sowie deren Tochterunternehmen stehen nach Angaben der CashGroup im Internet 7000 inländische Geldautomaten inklusive Bargeldbezug an den Kassen von etwa 1300 Shell-Tankstellen kostenlos zur Verfügung. Dazu benötigen sie lediglich die Girocard- oder Bankkarte und die dazugehörige Geheimzahl. Die Geldautomaten erkennen Kunden an dem Zeichen der Cash Group, die teilnehmenden Shell-Tankstellen an Hinweisen der Postbank auf den Bargeldservice an der Kasse. Demnach können Kunden in Radevormwald derzeit Bargeld ziehen bei der Commerzbank am Markt 10 und in der Shell-Tankstelle, Westfalenstraße 8.

Auf den Abbau der Geldautomaten reagiert auf Anfrage unserer Redaktion Hartmut Schlegel von der externen Kommunikation der Postbank in Bonn: „Mit der fortschreitenden Digitalisierung hat sich das Verhalten der Kunden verändert. Seit Jahren nutzen immer mehr ihr Smartphone oder ihre Bankkarte zum Bezahlen. Dadurch verringert sich zunehmend die Nachfrage nach Bargeld“, berichtet er.

Zudem seien Geldautomaten nicht mehr die einzige Möglichkeit, sich mit Bargeld zu versorgen. So würden Kunden inzwischen auch bei vielen Supermärkten, im Einzelhandel und auch bei Tankstellen Bargeld bekommen. Dies führe zu Anpassungen im Angebot von Standorten und Filialen.