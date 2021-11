Unterstützung für Kinder und Jugendliche in Radevormwald : „Lebensfarben“ hilft auch vor Ort

Unterstützung für Kinder und Jugendliche in Radevormwald

Radevormwald Der Verein bietet Hilfen für Kinder, die süchtige oder psychisch erkrankte Eltern haben. Er bildet Paten aus, die in Kontakt mit diesen jungen Menschen und ihren Familien treten, sie unterstützen und eine wichtige Bezugsperson für sie werden.

Seit dem Frühjahr hat der Verein „Lebensfarben“ eine feste Anlaufstelle an der Grabenstraße in Radevormwald. Der Verein bietet Hilfen für Kinder und Jugendliche an, die süchtige oder psychisch erkrankte Eltern haben. Im Jugendhilfeausschuss stellten Geschäftsführerin Sandra Karsten und der stellvertretende Vorsitzende Hubertus Vierschilling die Arbeit des Vereins sowie das Projekt „Lückenlos“ vor.