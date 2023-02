Landtagspräsident besucht Radevormwald Beeindruckt vom Mittagstisch

Der Präsident des nordrhein-westfälischen Landtags, André Kuper, hat am Montag Radevormwald besucht. Der CDU-Politiker war am Vormittag zu Gast in der Sekundarschule, später besuchte er den Radevormwalder Mittagstisch im Haus Hürxthal. Es war nicht die erste Visite des Parlamentspräsidenten in der Bergstadt. Im Jahr 2018 – während seiner ersten Amtszeit an der Spitze des Düsseldorfer Landtages – hatte der Politiker aus Ostwestfalen schon einmal die Sekundarschule besucht, sich dort den Fragen der Schüler gestellt und für eine lebendige Demokratie geworben. Das tat er auch bei diesem Besuch, im Austausch mit einer inzwischen nachgewachsenen Schülergeneration.