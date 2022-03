Landtagswahl am 15. Mai 2022 : Landtagskandidaten stellen sich in reformierter Kirche vor

Radevormwald Die Einladung von Pastor Dr. Dieter Jeschke haben Jens-Peter Nettekoven (CDU), Sven Wolf (SPD), David Schichel (Grüne) und Torben Clever (FDP) angenommen.

Das dürfte ein spannender Gedankenaustausch werden: Die reformierte Kirchengemeinde bringt am kommenden Samstag, 12. März, ab 11.30 Uhr vier Kandidaten für die Landtagswahl in NRW am 15. Mai für den Wahlkreis Remscheid/Radevormwald in der Kirche am Markt zusammen, so dass sie sich den Fragen der Radevormwalder Bürger stellen können. Die Einladung von Pastor Dr. Dieter Jeschke haben Jens-Peter Nettekoven (CDU), Sven Wolf (SPD), David Schichel (Grüne) und Torben Clever (FDP) angenommen. Geplant ist eine Vorstellungs- und Fragerunde. Die Initiative dazu ging von der Gruppe der Konfirmanden der reformierten Gemeinde aus.