CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald und Remscheid Nettekoven neu im „Netzwerk Sport“

Das „Netzwerk Sport“ der CDU Deutschland hat sich am 14. Dezember auf seiner ersten Sitzung im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin konstituiert. Mit dabei war auch der CDU-Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald und sportpolitische Sprecher der CDU-NRW-Landtagsfraktion, Jens-Peter Nettekoven. Unter der Leitung von Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in NRW, und Johannes Steiniger, Mitglied des Sportausschusses im Deutschen Bundestag sowie der AG Sport und Ehrenamt der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, wird im „Netzwerk Sport“ ein intensiver Erfahrungs- und Meinungsaustausch über aktuelle Entwicklungen und daraus resultierende Erfordernisse für den Sport erfolgen. „Über meine Berufung in das Netzwerk der CDU Deutschlands habe ich mich sehr gefreut. Dass meine Arbeit als sportpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion im Sportland Nr. 1 NRW eine solche Wertschätzung erfährt, ist mir Ehre und Ansporn zugleich. Mit großer Freude übernehme ich eine neue Aufgabe für den Sport in Deutschland“, sagt Nettekoven.