Wahlen im Oberbergischen Kreis : Tülay Durdu will Landrätin werden

Radevormwald Die Rösratherin ist bei der Landtagswahl am 13. September die Herausforderin von Amtsinhaber Jochen Hagt (CDU). Sie tritt als Kandidatin von SPD, Grünen und Linken an. Wahlkampferfahrung hat sie bereits aus dem Nachbarkreis.

An diesem Wochenende soll Tülay Durdu von SPD und Grünen im Kreis offiziell zur Landratskandidatin gewählt werden. Die Linke, die Durdu ebenfalls unterstützen will, wird ihre Versammlung am 20. Juni abhalten. Gestern stellte sich die 45-Jährige aus Rösrath bei einem Pressegespräch im SPD-Büro am Markt in Radevormwald vor. Ebenfalls in die Bergstadt gekommen war Thorsten Konzelmann aus Gummersbach, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes. Gastgeber war Dietmar Stark, Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzender.