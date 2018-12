Oberbergischer Landrat blickt ins Jahr 2019: „Unser Kreis ist einer der sichersten“

Jochen Hagt beim Besuch im Wülfingmuseum in Dahlerau im Juli 2018. Der Landrat war auf Einladung des CDU-Stadtverbandes gekommen und sprach unter anderem über die Entwicklung des Kreises. Links: Ratsmitglied Dejan Vujinovic, rechts Dietmar Busch und Gerd Uellenberg. Foto: Stefan Gilsbach (Archiv) Foto: Stefan Gilsbach

Oberberg/Radevormwald Landrat Jochen Hagt zeigt sich in seiner Grußbotschaft zum Jahreswechsel optimistisch. Der Oberbergische Kreis stecke voller spannender Ideen, die gefördert werden können. Das betrifft auch aktuelle Vorhaben in Radevormwald.

Die Einwohner von Radevormwald beschleicht manchmal das Gefühl, dass sie innerhalb des Oberbergischen Kreises am Rand leben – weit weg entfernt von der Kreisstadt Gummersbach. Da hat es immer eine besondere Bedeutung, wenn Landrat Jochen Hagt sich in den hohen Norden des Kreisgebietes aufmacht und den Menschen zeigt: Wir denken im Kreishaus an Euch.