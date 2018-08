Landhaus Filde ist ein beliebtes Ausflugslokal

Stadtteilserie : Typisch bergische Gastlichkeit

Viele Wanderer stärken sich oder nach ihrer Tour im Landhaus Filde, das unter anderem für seine Bergische Kaffeetafel bekannt ist. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Uriges Einkehren ist im westlichen Grenzgebiet Rades möglich. Im Landhaus Filde gibt es nicht nur typisch bergische Speisen. Das Landhaus kann auch als Ausgangspunkt für eine „grenzüberschreitende“ Wanderung gewählt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Nach Filde kommt man, wenn man den Stadtkern Radevormwalds in westlicher Richtung verlässt und auf der B 483 rechts abbiegt. Eingerahmt von Feldern und Wiesen wird man geradeaus auf die kleine Ortschaft mit etwa 70 Einwohnern geleitet. Dort laufen Hühner über die Straße, Hunde und Katzen bewachen die Nachbarschaft und Pferde schnauben zufrieden vor sich hin. Hier scheint die Welt in Ordnung.

In nordöstlicher Richtung, unmittelbar an der Grenze zu der Nachbarstadt Breckerfeld entspringt der Quellbach Lambeck, der in der Ennepetalsperre mündet. Filde wurde erstmals 1422 als „Velde“ in einer Schöffenurkunde erwähnt.

Neben beschaulichen Häusern und Gärten, kann man in Filde das gleichnamige Landgasthaus entdecken, in dem das typisch bergische Flair im Vordergrund steht.



Mein Radevormwald : Nachbarstädte entdecken

zurück

weiter

Das Restaurant und Café mit Biergarten öffnet heute, nach zwei Wochen Sommerpause, wieder für seine Kunden und wird im Laufe der nächsten Wochen viele Wanderer begrüßen, die einen Ausflug in die Tiefen Radevormwalds geplant haben. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Reibekuchen, auf verschiedene Art zubereitete frische Pfifferlinge und Steaks, aber auch bunte Salatteller. Bekannt ist das Landhaus Filde für die Bergische Kaffeetafel und die ausgiebige Kaffeezeit, die am Wochenende bis jeweils 18 Uhr angeboten wird.

Wer den Besuch des Restaurants mit einer Wanderung verbinden möchte, sollte sich näher mit dem Wappenweg, auch Ennepetaler Rundweg genannt, befassen. Er führt an der Ortschaft vorbei, ist insgesamt 55 Kilometer lang und umgibt die gesamte Stadt Ennepetal. Eine schöne Etappe für einen sonnigen Sonntag wäre der Abschnitt zwischen Filde und der Ennepetalsperre, um nicht nur einen Teil von Radevormwald, sondern auch den einer Nachbarstadt zu erleben. Montag und Dienstag ist das Landhaus, das von Wolfgang Bleckert geführt wird, geschlossen. An den anderen Wochentagen kann man dort die Seele baumeln lassen und die Natur in vollen Zügen genießen. Das Motto des Restaurants „Wo die Liebe den Tisch deckt, schmeckt das Essen am besten“ findet man nicht nur in der Zubereitung saisonaler Gerichte wieder.