Kultur in Radevormwald : Landestheater kehrt auf Rader Bühne zurück

Probenszene der Inszenierung „Der Geizige“ des Rheinischen Landestheaters mit Regisseur Thomas Goritzki. Foto: Maximilian Schubert

Radevormwald Mit der klassischen Komödie „Der Geizige“ von Molière gastiert nach der Corona-Pause das Ensemble aus Neuss im Bürgerhaus. Der Kulturkreis ist froh, dass die bewährte Zusammenarbeit weitergeht.

Die Corona-Pandemie hat für viele Berufszweige starke Einschränkungen gebracht. Erheblich getroffen hat es auch die Kulturschaffenden. Konzerte und Theateraufführungen waren längere Zeit nicht möglich – auch der Kulturkreis Radevormwald musste die vergangene Spielzeit vorzeitig abbrechen.

Nun aber geht es auf der Bühne des Bürgerhauses wieder los. Am Freitagabend findet die Comedy-Show statt – auf zwei Aufführungen verteilt, damit die nötigen Abstandsregeln eingehalten werden können. Und am Mittwoch, 30. September, gastiert das Rheinische Landestheater wieder in Radevormwald – die Fortsetzung eines jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen der Bühne aus Neuss und dem Kulturkreis.

Info Mund-Nase-Masken sind verpflichtend Karten und Hygieneregeln Das Stück wird ohne Pause aufgeführt; Einlass ist am Mittwoch, 30. September, ab 19 Uhr; eine Einführung beginnt ab 1910 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses. Karten sind in der Stadtbücherei Radevormwald, über die Telefonnummer 02195 932177 erhältlich. Ein Verkauf über die Abendkasse ist nicht möglich. Zuschauer müssen die Hygiene-Regeln befolgen, unter anderem das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bis zum Sitzplatz. Weitere Aufführungen Das Rheinische Landestheater wird in der kommenden Spielzeit in Radevormwald unter anderem mit der „Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens, „Vor Sonnenaufgang“ von Gerhart Hauptmann und Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ gastieren. Alle Infos dazu finden Interessierte unter kulturkreis-radevormwald.com

Auf dem Programm zum Start steht ein Klassiker: „Der Geizige“ von Molière. Ein Stück mit viel Witz, aber einem durchaus ernsten Hintergrund – es geht um die Macht, die Geld über Menschen gewinnen kann. Harpagon, die Titelfigur, ist dafür ein Paradebeispiel. Nichts ist wichtiger für ihn als das Geld. Es ist seine größte Liebe und muss stets in greifbarer Nähe sein. Jeder ökonomischen Logik zum Trotz investiert er sein Vermögen nicht gewinnbringend, sondern vergräbt es im Garten. Auch seine Kinder Élise und Cléante, die so ganz anders sein möchten als ihr Vater, sind vom kapitalistischen Denken beeinflusst. So möchte Cléante die besitzlose Mariane heiraten, allerdings wäre eine finanzielle Grundlage keine schlechte Idee und da er kein großer Freund der schweren Arbeit ist, hofft er auf das Geld seines Vaters. Élise ist ihrerseits in Valère verliebt, doch hat Harpagon sie bereits ohne Mitgift dem alten Anselme, dem Vater von Mariane und Valère, versprochen. Und für sich selbst hat der Geizhals Mariane ausgesucht, da er in ihr eine genügsame Ehefrau sieht. Das alles wird zum Anlass für viele skurrile Verwicklungen. Grundlage der Aufführung ist die Prosa-Übersetzung des Stückes von Simon Werle.

„Wir vom Kulturkreis freuen uns sehr, dass das Ensemble des Rheinischen Landestheaters wieder zu Gast in Radevormwald ist“, erklärt der Vorsitzende Michael Teckentrup. Und auch die Freude bei den Schauspielern und den anderen Mitarbeitern des RLT sei groß, dass die Bühnen wieder bespielt werden können. „Es war für die Theater schwierig“, weiß Teckentrup. Teilweise musste Kurzarbeit eingeführt werden.

Dass die Corona-Situation in der Region sich in den vergangenen Tagen wieder verschärft hat, haben Michael Teckentrup und seine Mitstreiter durchaus im Blick. „Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Ordnungsamt“, versichert er. Bislang jedoch habe er von den Mitarbeitern der Verwaltung nichts von erneuten Einschränkungen gehört.