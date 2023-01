Landtagsabgeordneter für Radevormwald und Remscheid Nettekoven: Haushalt für 2023 soll Bürger entlasten

Mit der Einrichtung eines Sondervermögens und einem eigenen Maßnahmenpaket zur Krisenbewältigung begegne Nordrhein-Westfalen gleich zu Beginn des neuen Jahres der aktuellen Notsituation. Nettekoven erläutert, worum es konkret geht: „In einer ersten Tranche wollen wir rasch Hilfen in Höhe von 1,6 Milliarden Euro auszahlen, um die Folgen der Energiepreiskrise für Menschen, Einrichtungen und Unternehmen abzufedern. Wir werden nicht zulassen, dass Kitas früher schließen müssen, weil die Stromrechnung zu hoch ist. Wir werden kranke Menschen in den Krankenhäusern nicht frieren lassen. Wir unterstützen Sportvereine, Tafeln und Tierheime, damit sie gut durch den Winter kommen. Wir stellen Unterstützung vor allem für kleine und mittelständische Betriebe bereit, denen die Energiekosten die Gewinne auffressen, und sichern so gute Arbeitsplätze. Und wir sorgen dafür, dass der öffentliche Nahverkehr trotz der hohen Energiekosten sein Angebot aufrechterhalten kann.“