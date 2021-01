Naturschutz in Radevormwald : Land will Rehkitz-Schutz finanziell fördern

Land will Rehkitz-Schutz finanziell fördern

Naturschutz in Radevormwald

Radevormwald Der CDU-Abgeordnete Jens-Peter Nettekoven lobt das Radevormwalder Projekt als richtungsweisend. Auch das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt sieht den Einsatz von Drohnen und Wärmebildkameras als besonders effektiv an.

Jens-Peter Nettekoven, CDU-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, teilt nun mit, dass der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages dem Antrag von CDU und FDP zugestimmt haben, eine größere Summe für den Schutz von Rehkitzen zur Verfügung zu stellen. Diese sind gefährdet, weil ihr Mütter sie oft in Feldern verstecken. Beim Abernten kommt es leider häufig zu Unfällen. Durch die oben erwähnte Technik können die Tiere jedoch aufgespürt und in Sicherheit gebracht werden.

Städtepartnerschaft in Radevormwald

Städtepartnerschaft in Radevormwald : RUA weist auf Zustand von Schildern hin

Veranstaltung in Radevormwald

Veranstaltung in Radevormwald : Vorerst gibt es keinen CDU-Neujahrsempfang

Politik in Remscheid

Politik in Remscheid : Nettekoven hat die Qual der Wahl

Auch das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) sieht den Einsatz von Drohnen und Wärmebildkameras als besonders effektiv an. Nettekoven verweist auf den Erfolg des Radevormwalder Projektes.

Nach dem Anruf des Landwirts bei der Radevormwalder Stadtverwaltung organisiert diese einen Drohnenpiloten sowie den Treffpunkt. Sobald die Wärmekamera ein Kitz anzeigt, nähern sich die Helfer und nehmen das Tier in Obhut. Dieser Einsatz wird bisher von den Landwirten und Jägern in Radevormwald anteilig übernommen – sie arbeiten Hand in Hand, um die Unfälle zu minimieren.