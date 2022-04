Bahnverkehr in Radevormwald : Lässt sich „Wuppertalbahn“ reaktivieren?

So wie hier im Dezember 2012 könnte schon bald wieder der erste Zug den Bahnhof Beyenburg in Richtung Radevormwald verlassen. Foto: Hans Dörner

Radevormwald Eine Machbarkeitsstudie soll die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen und die Kosten auflisten. Untersucht werden die technische und betriebliche Machbarkeit eines 60-Minuten-Taktes zwischen Wuppertal-Oberbarmen und der Wupper-Talsperre sowie die Förderwürdigkeit des Projektes.

Mal wieder Bahn fahren in der Bergstadt – bereits seit einiger Zeit gibt es Ideen, die Eisenbahnstrecke der „Wuppertalbahn“ von Wuppertal-Oberbarmen über Wuppertal-Beyenburg bis zum Damm der Wupper-Talsperre in Radevormwald-Wilhelmstal für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu reaktivieren. Vertreter der beteiligten Städte Radevormwald, Wuppertal sowie des Oberbergischen Kreises, des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und des Nahverkehr Rheinland (NVR) haben dazu Anfang des Jahres eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Darin vereinbarten die Beteiligten, bei der Erstellung und Finanzierung der Machbarkeitsstudie zur „Wuppertalbahn“ zusammenzuarbeiten.

Neue Haltepunkte sind vorgesehen in Wuppertal-Beyenburg, Dahlerau (Wupper), Dahlhausen (Wupper) und an der Wupper-Talsperre. Die Prüfung einer eventuellen Weiterfahrt der Züge der „Wuppertalbahn“ über den Haltepunkt Wuppertal-Oberbarmen hinaus bis zum Wuppertaler Hauptbahnhof sei ebenfalls Bestandteil der in Auftrag gegebenen Untersuchung, berichtet die Stadt. Vorgabe für das Planungsbüro sei ein lokal emissionsfreier Verkehr auf der Schiene, was dem Prinzip der nachhaltigen Mobilität entspreche. Mit den ersten Ergebnissen der Machbarkeitsstudie wird Ende des Jahres gerechnet.