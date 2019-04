Angeklagte aus Radevormwald : Ladendiebin lässt in Geschäften immer wieder Dinge mitgehen

Radevormwald Die Frührenterin konnte keine Erklärung liefern, warum sie erneut gestohlen hatte.

Wenn es vor Gericht um Körperverletzung oder andere Straftaten geht, bei denen Gewalt eine Rolle spielt, sind überwiegend Männer die Angeklagten. Beim Ladendiebstahl sieht das anders aus. Häufig sind es Frauen, die in Geschäften Dinge einstecken und versuchen, sie an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Warum sie das tun, bleibt oft im Dunkeln.

Längst nicht immer ist es (nur) finanzielle Not, die Frauen zu Diebinnen macht. Letztlich rätselhaft blieb das Motiv nun auch im Fall einer 46-Jährigen, die sich zum wiederholten Mal wegen Ladendiebstahls vor dem Amtsgericht in Wipperfürth verantworten musste.

Die gebürtige Hückeswagenerin ist Frührentnerin und hat wenig Geld. Das allein bot jetzt im Prozess allerdings keine Erklärung, warum sie erneut gestohlen hat – gleich zweimal hintereinander an nur einem Tag, wie es ihr die Anklage zur Last legte. Zuerst hatte sie demnach an einem Tag Ende Juli in einem Billigladen in der Radevormwalder Innenstadt geringwertige Deko-Artikel wie Haarbänder und Glitzersand eingesteckt, danach in einem nahe gelegenen Drogeriemarkt Kosmetikprodukte. Dort wurde sie von einem Detektiv gestellt. Bei der Durchsuchung fand sich auch das Diebesgut aus dem Billigladen. Der Gesamtwert der Beute betrug knapp 50 Euro.