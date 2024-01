Hätten Sie es gewusst? Kuriose Fakten rund um Radevormwald

Hinter Schloss und Riegel Ausgerechnet auf der Stelle, wo sich heute das Rathaus an der Hohenfuhrstraße befindet, stand in vergangenen Zeiten ein Gebäude, das gar keinen guten Ruf in der Stadt hatte. Wie der verstorbene Heimatfreund Otto Cords vor einigen Jahren in einem Vortrag erläuterte, befand sich dort der „Kasten“. Dies war der übliche Begriff für die kleine Radevormwalder Strafanstalt.