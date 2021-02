Karneval in Radevormwald : „Kunterbuntes Bürgerhaus“ digital als Film erleben

Radevormwald Die Radevormwalder Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ hat sich etwas einfallen lassen, um trotz Corona-Pandemie Karneval feiern zu können. Premiere ist am kommenden Freitag.

Das Kunterbunte Bürgerhaus wird in diesem Jahr nicht die Plätze des Bürgerhauses füllen, aber einen Totalausfall wird es am Freitag auch nicht geben. Die Karnevalsgesellschaft „Rua-Kapaaf“ hat sich etwas einfallen lassen, um trotz der Pandemie Karneval feiern zu können. Thomas Lorenz, der die Idee des Kunterbunten Bürgerhauses entwickelt hat, hat die Höhepunkte der vergangenen sechs Veranstaltungen zu einem Film zusammengeschnitten. Dieser Film feiert am Freitag, 12. Februar, 17 bis 18.30 Uhr, Premiere. Über die Plattform „Zoom“ können sich alle Jecken aus Rade und der ganzen Welt zuschalten. „Wer dabei seien möchte, kann sich per Mail eine Einladung sichern. Die Teilnahme ist kostenfrei“, sagt Thomas Lorenz. Am Freitagabend wird also zusammen, aber mit Abstand, Karneval vor den Bildschirmen gefeiert. Thomas Lorenz erinnert mit dem digitalen Kunterbunten Bürgerhaus allerdings nicht nur an vergangene Veranstaltungen und ihre Künstler. „Für die Zuschauer gibt es auch eine Überraschung mit aktuellem Bezug“, verrät er. Künstler wie „Willi und Ernst“ und „Dä Tuppes“ waren für das Format bereits in Radevormwald. Thomas Lorenz ist es mit dem Kunterbunten Bürgerhaus bisher immer gelungen, den Saal zu füllen. „Ich hoffe, dass die digitale Feier angenommen wird und ein Gemeinschaftsgefühl entsteht“, sagt er. Für diejenigen, die Freitagabend arbeiten müssen, wird der Film noch einmal am Sonntagabend, 18.11 Uhr, über Zoom gezeigt. Auch die Bewohner des Seniorenhauses an der Uelfestraße können den Film am Karnevalsdienstag sehen. „Die Senioren feiern normalerweise eine Karnevalsfeier, aber die fällt in diesem Jahr natürlich aus. Den Film zeigen wir deswegen gerne“, sagt Thomas Lorenz. Wer an dem digitalen Kunterbunten Bürgerhaus teilnehmen möchte, sollte seine E-Mail-Adresse an karten@rua-kapaaf.de senden, um eine Einladung zu erhalten. Falls jemand Zoom nicht kennt oder keine Einladung erhalten hat, soll sich telefonisch unter 0172 2969070 melden. Die digitale Feier ist außerdem für all diejenigen eine Chance, das Kunterbunte Bürgerhaus kennenzulernen, die bisher keine Karte ergattern konnten. Die Präsenzveranstaltung war in den vergangenen Jahren nämlich immer in wenigen Minuten ausverkauft.