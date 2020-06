Corona-Lockerungen in Radevormwald : Asiatisches Museum ist bald wieder geöffnet

Info

Angebote Das Museum für Asiatische Kunst informiert online immer über neue Angebote und Updates zum aktuellen Stand in Bezug auf die Corona-Krise. Anmeldungen für das Deluxe Frühstück oder private Feiern nimmt das Museum online unter www.asianart-museum.de entgegen. Im Online-Shop können auch Karten für das erste Open-Air-Konzert des Jahres gekauft werden.

Veranstaltung Das Duo „Peanut Butter Jelly Pie“ kommt am 23. August in den asiatischen Garten. Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Einlass startet eine Stunde früher. Eine Karte kostet 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.