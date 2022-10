Kulturkreis Radevormwald : Stücke für neue Spielzeit gesichtet

Radevormwald Der Kulturkreis Radevormwald begrüßte 40 Zuschauer, die per Handzettel ihre Favoriten ankreuzten. Ein Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss stellte Theaterfassungen, Klassiker, Tragödien, Revues und Komödien vor.

Soeben erst hat die neue Spielzeit des Kulturkreises Radevormwald begonnen – und schon werden die Stücke für die nächste Spielzeit gesichtet: Am Sonntagvormittag schauten etwa 40 interessierte Bürger dabei zu, wie das vierköpfige Ensemble des Rheinischen Landestheaters Neuss ein abwechslungsreiches Potpourri an Theaterfassungen, Klassikern, Tragödien, Revues und Komödien vorstellte.

Eingebettet in eine Verkaufssituation, die den meisten Anwesenden im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz bekannt vorgekommen sein dürfte: In einer magischen Parfümerie ließ sich der Kunde, gespielt von Simon Rußig, von den drei Mitarbeitern (Katrin Hauptmann, Carl-Ludwig Weinknecht und Stefan Schleue) beraten und probierte verschiedene Düfte mit unterschiedlichen Duftnoten aus. Nach jedem Spritzer aus den Flacons tauchten die Mitarbeiter in Rollen der vorgestellten Stücke auf, die sich hinter den Düften verbargen.