Kulturkreis Radevormwald : „Weihnachtsgeschichte“ im Bürgerhaus wird abgesagt

Radevormwald Wegen des verlängerten Lockdowns muss die Aufführung am 13. Dezember ausfallen. Nun wird geklärt, ob das Stück nach Charles Dickens im kommenden Jahr zu Weihnachten gespielt werden kann.

(s-g) Auch Ebenezer Scrooge und die Geister, die ihn in der Weihnachtsnacht zum guten Menschen machen, müssen in diesem Jahr vor der Corona-Pandemie weichen. Der Kulturkreis Radevormwald teilt nun mit, dass wegen der Verlängerung des Lockdowns bis 20. Dezember die geplante Aufführung des Stückes „Eine Weihnachtsgeschichte“ am Sonntag, 13. Dezember, im Bürgerhaus Radevormwald nicht stattfinden kann.