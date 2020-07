Kultur in Radevormwald : Kulturkreis plant nächste Spielzeit

Radevormwald Der Verein traf sich nun zur Jahreshauptversammlung. Diese stand wie viele andere Veranstaltungen in diesem Jahr unter einem Thema: der Corona-Pandemie. Dennoch wurde ein neuer Spielplan erstellt.

Die Spielzeit 2019/2020 hat für den Kulturkreis gut begonnen und ist dann abrupt durch die Corona-Krise beendet worden. Der Vorsitzende Michael Teckentrup warf bei der Jahreshauptversammlung am Montag einen Blick zurück: „Unsere Abonnenten sind stabil geblieben und auch das Schultheater war sehr gut besucht. Die Comedy-Show haben wir in letzter Minute abgesagt.“

Danach konnten zwei weitere Abo-Veranstaltungen des Kulturkreises nicht mehr stattfinden. Der Theater- und Kulturbetrieb lag für mehrere Monate lahm und beginnt zögerlich mit den ersten Proben und Planungen für die zweite Jahreshälfte. Eine neue Situation, mit der die Verantwortlichen gut zurechtgekommen sind. Nachgeholt werden die entfallenen Theaterstücke der Landestheater nicht. „Weil den Theatern Proben fehlen und in der neuen Spielzeit auch die Zeit, um Stücke nachzuholen“, sagt Michael Teckentrup. Er bietet den Abonnenten des Kulturkreises deswegen das Abo für die Spielzeit 2020/2021 zu einem einmalig reduzierten Preis an, um die Differenz der abgeschlossenen Saison auszugleichen.

Für die neue Spielzeit hat der Kulturkreis einen Spielplan mit neun Stücken zusammengestellt. Vorgesehen ist auch eine Aufführung der Hobby-Theatergruppe MaskeRader sowie Sonderveranstaltungen. Ob die Realisierung gelingt, ist im Moment noch unsicher. „Wir stehen in engem Kontakt mit allen Kulturtreibenden und müssen die Entwicklungen im Auge behalten. Wir arbeiten auch an einem Hygienekonzept für die neue Spielzeit“, sagt Michael Teckentrup. Er kann sich nicht vorstellen, dass es nach dem Sommer wieder mit einem voll besetzten Bürgerhaus weitergeht. „Ich bin zögerlich, wenn es um Besucherzahlen über 100 geht. Trotzdem müssen und wollen wir unserem festen Zuschauerstamm von 230 Abonnenten gerecht werden.“

Eine mögliche Regelung könnten deswegen Theaterabende mit Doppelveranstaltungen werden. Teckentrup rechnet damit, dass ein festes Konzept in ein bis zwei Monaten mit der Stadt abgestimmt ist. Die Theaterstücke werden ohne Pause auf die Bühne gebracht, um das Ansteckungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Auch der Blick auf die Bühne wird sich verändern. „Die Landestheater schreiben ihre Stücke um. Nicht nur, um ohne Pause auszukommen, sondern auch um die Schauspieler auf der Bühne neu zu arrangieren. Wenn viele Schauspieler auf der Bühne sind, werden auch sie mit Mundschutz auftreten“, kündigt Michael Teckentrup an. Die meisten Stücke der neuen Spielzeit werden in der ersten Hälfte des nächsten Jahres stattfinden. Bürgermeister Johannes Mans unterstützt die vorsichtige Planung des Kulturkreises: „Wir müssen besonnen mit den Lockerungen umgehen und ein durchdachtes Hygienekonzept entwickeln. Der kulturelle Verlust ist für viele Bürger und das Leben in Radevormwald groß.“