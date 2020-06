Kino in Radevormwald : „Corso“-Kino soll am 2. Juli wieder öffnen

„Corso“-Kino soll am 2. Juli wieder öffnen

Radevormwald Wegen der Corona-Pandemie musste das Kino für Monate schließen. Dank Lockerungen kann Betreiber Sebastian Boos nun den Neustart vorbereiten. Die SPD schlägt vor, dass die Stadt zur Unterstützung auf Mieteinnahmen verzichtet.

Das Kino „Corso“ ist für die Radevormwalder eine Institution. Nicht nur Filmfreunde aus der Bergstadt besuchen hier die Kinosäle, das „Corso“ ist in der ganzen Region ein Begriff. Doch die Corona-Pandemie hatte zur Folge, dass das Kino seit März schließen musste. Eine Herausforderung für Sebastian Boos, der die Geschäftsführung des „Corso“ am 1. Januar 2020 übernommen hatte.

Zurzeit informieren am Eingang des Kinos und in den Schaukästen Aushänge über die aktuelle Schließung. Daniel Craig alias James Bond und andere Filmhelden warten auf den Plakaten wie eingefroren, um wieder in Aktion zu treten.