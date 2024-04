Bergische Wanderwochen 2024 Radevormwald von seiner kulinarischen Seite

Info

Teilnehmende Gastronomie Neben den Restaurants „Uelfetal“ (Quiche Lorraine), „Am Matt“ (Reibekuchen mit Lachs) und „Korkenzieher“ (Proseco mit Tapa), beteiligten sich auch das Radevormwalder Tortenatelier (Pasticcini), Elvi & Ele (Neopolitanischer Kuchen) und das Eiscafé (Radevormwalder Eisbällchen) an der kulinarischen Stadtführung.

Termin Die nächste Gelegenheit einer Teilnahme besteht im Rahmen der Bergischen Wanderwochen im Herbst. Am 21. und 28. September werden zwei weitere kulinarische Stadtführungen angeboten. Informationen und Anmeldungen bei der städtischen Tourismusbeauftragten Tanja Sonnenschein – telefonisch unter ☏ 02195 / 606 142 oder per E-Mail an Tanja.sonnenschein@radevormwald.de.