Künftige Energieversorgung in Radevormwald „Wir sind alle gefordert, da aktiv zu werden“

Wer sich schon länger mit dem Thema Solarenergie beschäftige, wisse sicher darüber Bescheid, dass das Thema Strom aus Sonnenenergie sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten enorm weiter entwickelt habe. „So hatten wir etwa vor 30 Jahren einen Wirkungsgrad von vielleicht zehn oder zwölf Prozent, heute ist es das Doppelte“, sagt Hallbrügge. Interessant sei in diesem Zusammenhang vor allem, dass im Vergleich zur Energie aus Biomasse – etwa einem verbrannten Holzstück – ungefähr das Zehnfache an Energie gewonnen werden könne. „Bei Biomasse sind es etwa zwei Prozent“, sagt er. Und auch vor dem Thema Freiflächen-Solarfeldern müsse man keine Angst haben. „Wir sind hier schon so weit, dass wir die Solarfelder so aufstellen können, dass darunter auch weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung möglich ist“, sagt Halbrügge.