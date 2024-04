Kriminalitätsstatistik vorgestellt Oberberg ist die sicherste Region in NRW

Die Kriminalitätsbelastung ist in Oberberg am geringsten im NRW-Vergleich. Die Häufigkeitszahl ergibt sich aus der Zahl der bekannt geworden Fälle bezogen auf 100.000 Einwohner und ist mit 4202 (minus 8,8 Prozent im Vergleich zu 2022) die niedrigste in NRW. Die Aufklärungsquote liegt bei 61,7 Prozent und damit deutlich über den Kostenpflichtiger Inhalt NRW-Durchschnitt von 54 Prozent.