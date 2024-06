Lesung der Volkshochschule Oberberg in Radevormwald Wenn der Mord vor der Haustür passiert

Voosen nahm sich im Anschluss an seine kurzweilige Lesung Zeit, um Fragen der Anwesenden zu beantworten. Vieles, was er selber erlebe, finde sich in irgendeiner Weise auch im Buch wider, verriet er heiter. So konnte er etwa die Hüftbehandlung seiner Protagonistin im Gelenkzentrum Remscheid nur so detailreich beschreiben, weil er selbst diese Behandlung an jenem Ort durchlief. Überhaupt, erzählte Voosen, lege er so großen Wert auf Genauigkeit in seinen Büchern, dass er jedes Mal, wenn er fertig geschrieben habe, die beschriebenen Orte und Straßen erneut abfahre. Manchmal müsse er dann was ändern.