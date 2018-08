Krimi-Präsentation in Radevormwald

Radevormwald Der Schriftsteller hat bereits mehrere Krimis veröffentlicht, die im Bergischen spielen. Jetzt folgt „Nicht die Zeit zu sterben“.

„Nicht die Zeit zu sterben“ heißt der neue Kriminalroman des Schriftstellers Wolfgang Voosen. Er stellt das Buch am Donnerstag, 30. August, 19 Uhr im Mehrzweckraum im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz vor. Die Geschichte beginnt mit einem höchst ungewöhnlichen Mord. Am Friedenshort in Wuppertal-Ronsdorf wird am Waldrand die Leiche eines 41-jährigen Mannes entdeckt. Er wurde durch einen Armbrustpfeil getötet. Niemand scheint etwas gesehen zu haben. Die Mordkommission steht vor einem Rätsel. Als dann ein zweiter Mann, getötet auf dieselbe Art, aufgefunden wird, wächst der Druck auf die unter Leitung des Hauptkommissars Marc Haarmann ins Leben gerufene Sonderkommission Armbrust. Während die Medien mit ihrer Serienmörder-Theorie Angst schüren, drehen sich die Ermittlungen der Polizei weiter im Kreis. Dann geschieht ein dritter Mord – wieder war die Tatwaffe eine Armbrust. Nun hat die Polizei eine winzige Spur: einen unvollständigen Fingerabdruck. Das Netz um die Verdächtigen zieht sich langsam zu.