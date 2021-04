Corona-Pandemie in Radevormwald : Konsequenter Lockdown gefordert

Mehr Einschränkungen oder mehr Freiheit in der Pandemie? Für SPD, Grüne und Linke ist der Fall klar. Foto: dpa/Daniel Karmann

Oberberg Die Kreistagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Grüne und Linke warnen eindringlich vor einer leichtsinnigen Strategie in der Corona-Pandemie.

Die drei Kreistagsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Grüne und Linke haben sich in einer gemeinsamen Pressemitteilung gegen Lockerungen in der Corona-Pandemie ausgesprochen. Wissenschaftler warnten vor einer leichtsinnigen Strategie im Kampf einen konsequenteren Lockdown.

„Ziel muss es nach wie vor sein, wieder einen kontrollierbaren Zustand zu erreichen, um dann mit einer konsequenten Teststrategie die unkontrollierte Weiterverbreitung des Virus zu stoppen“, heißt es in der Mitteilung der drei oberbergischen Fraktionen. „Für eine solche Teststrategie sind die bisher vorhandenen Strukturen nicht ausreichend. Diese Kapazitäten müssen erst noch weiter aufgebaut und etabliert werden.“

Tests an Schulen und vor allem am Arbeitsplatz sowie im Einzelhandel und Kultursektor könnten nur dann erfolgreich eingesetzt werden, wenn auch falsch positive Schnelltestbefunde zügig mit PCR-Tests ortsnah nachgetestet werden können. Nach der Auswertung weltweiter Daten aus 175 Ländern sind nur konsequente Lockdown-Maßnahmen wirklich wirksam: Schulschließungen, Homeoffice bis hin zum Schließen von Betrieben, an denen Abstand und Testen nicht möglich ist. Ein Verbot von Menschenansammlungen und privaten Treffen sei nachgewiesen entscheidend für den Erfolg und bewirkt ein Sinken der Übertragungsrate um zwölf Prozent in 14 Tagen.

Die Corona-Lage im Oberbergischen Kreis hatte sich am Dienstag ein wenig entspannt, die Sieben-Tage-Inzidenz sank um den Wert 12,5 auf 157,7. In Radevormwald waren am Dienstag 60 Personen positiv auf das Virus SARS CoV-2 getestet, in Hückeswagen waren es 30 Personen, in Wipperfürth 55.

Aktuell sind 705 Personen im Kreisgebiet positiv auf das Virus getestet. Es werden derzeit 63 infizierte Menschen stationär in Krankenhäusern behandelt, von diesen Patienten werden elf beatmet.