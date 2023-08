Radevormwald und Hückeswagen Operation Sparkassen-Fusion abgeschlossen

Neugierig treten am Montagmorgen die ersten Sparkassen-Kunden in Hückeswagen an den Geldautomaten der Filiale an der Peterstraße und schieben erwartungsvoll ihre neue Karte in den Schlitz hinein. Erleichterung zeichnet sich Sekunden später in ihren Gesichtern ab. Alles noch da. Alles funktioniert. Beim Hinausgehen noch ein Teilchen und ein Prosecco auf die Hand. Dafür belohnen die zufriedenen Kunden den ersten Bankbesuch nach der geglückten Fusion mit einem Daumen nach oben. Ein älteres Ehepaar kontrolliert ihren ersten Kontoauszug lieber etwas genauer und gleicht die Nummern auf ihrer neuen Bankkarte mit denen auf dem Auszug ab. „Scheint in Ordnung zu sein“, äußert die Seniorin erleichtert.