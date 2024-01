Kreissparkasse Köln in Radevormwald und Hückeswagen Filiale in der Bergstadt wird umfangreich saniert

Und hier kommt auch die Radevormwalder Filiale an der Hohenfuhrstraße ins Spiel, denn die gilt bei der Kreissparkasse in Köln als besonders sanierungsbedürftig. „Es ist richtig, dass die Regional-Filiale in Radevormwald in die Jahre gekommen ist. Wir möchten deshalb umfänglich in den Standort investieren“, kündigt Sprecher Michael Schwarz auf Anfrage unserer Redaktion an. Die konkrete Planung habe jedoch noch nicht begonnen und werde sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, „daher lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details oder Termine nennen“, berichtete er.